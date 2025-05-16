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18:22, 16 мая 2025Россия

В России объяснили рост потерь Украиной истребителей F-16

Генерал-майор Попов: Украина теряет F-16 из-за недостаточного опыта пилотов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять американские истребители F-16 по ряду причин, среди которых — недостаточный опыт пилотов. Такое мнение выразил генерал-майор авиации Владимир Попов, чьи слова приводит газета «Взгляд».

По его словам, отсутствие должного опыта у пилотов в некоторой степени игнорируется командованием, которое массово отправляет истребители в бои.

«К тому же, по оценкам НИИЦ Авиационно-космической медицины и военной эргономики, у F-16 не очень удобная архитектура систем управления. Во время тренировочного полета это может не проявиться, но в критической ситуации, при цейтноте, это способствует принятию пилотом неправильных решений», — пояснил он.

Помимо того, нештатные ситуации могут появиться из-за недоработок при эксплуатации воздушного судна на земле, например при заправке, подготовке полетного задания или работе с узлами подвески, считает Попов.

16 мая стало известно, что Украина потеряла очередной истребитель F-16. Самолет вступил в бой с российским беспилотником. В Воздушных силах Украины отметили, что «потеряли с ним связь».

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