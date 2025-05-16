В России захотели освободить от НДФЛ дивиденды на инвестсчетах жителей страны

В России обсуждают идею отмены НДФЛ с дивидендов, поступающих на ИИС

Российские власти обсуждают планы отмены налога на доход физических лиц (НДФЛ) с дивидендов, которые поступают на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), передает РБК.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что для этого инвестор должен держать свои средства на таких счетах больше времени.

«Следующим шагом сейчас идет дискуссия о том, чтобы не облагать дивиденды налогом, но тогда ты должен их держать дольше на ИИСе. Донастройка ИИС — да, пересмотр долгосрочной концепции — нет»,— сказал замминистра.

Ранее стало известно, что пенсионеров в РФ захотели освободить от уплаты налога на садовые дома. Нововведение коснется садовых домов площадью более 50 квадратов.