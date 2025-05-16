В российском регионе остановившемуся у перевернутого авто врачу проломили голову

В Балтаси остановившемуся у перевернутого авто врачу проломили голову

В поселке городского типа Балтаси в Татарстане врачу, остановившемуся на обочине у перевернутого автомобиля, проломили голову и угрожали расправой. Об этом заявила жена пострадавшего россиянина, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина рассказала, что ее муж-анестезиолог возвращался с ночного дежурства. Он заметил на обочине дороги машину после аварии. Мужчина остановился, чтобы помочь.

Внезапно на врача напали три человека. Как утверждает супруга, ее мужа избивали молодые люди в возрасте 19-20 лет. Все они в момент происшествия были пьяны. Женщина уверяет, что доктора повалили на землю, прыгали на нем и угрожали пистолетом.

Мужчина сумел вырваться и самостоятельно доехать до больницы. Медики зафиксировали у него множественные гематомы и сотрясение мозга.

О своей беде женщина рассказала в соцсетях. В ответ некоторые комментаторы указали, что между медиком и молодыми людьми произошла ссора, которая переросла в потасовку. Другие предположили, что мужчина мог сам нарваться, поскольку носит длинные волосы и выглядит, как наркоман.

Сотрудники полиции уже задержали нападавших, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде приехавшему на вызов врачу скорой помощи пробили голову.