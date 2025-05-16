Крапивник: Урегулирование конфликта на Украине будет стоить Зеленскому жизни

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку подобный сценарий будет стоить ему жизни. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Станислав Крапивник, передает РИА Новости.

«Сейчас работа Зеленского заключается том, что он обеспечивает затягивание конфликта (...) Он не выйдет из этой ситуации живым. У него слишком длинный язык, он как "нежелательный" свидетель. Как только боевые действия закончатся, его жизнь тоже закончится. И он прекрасно это знает. Это произойдет не политически, а буквально», — поделился мнением эксперт.

Крапивник допустил, что Зеленского могут избавиться различные присутствующие на Украине силы, например, правые, ультранационалисты или нацисты. При этом он не исключил, что это сделают и «американцы или британцы тогда, когда украинский лидер перестанет быть им нужен».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президенту США Дональду Трампу следует заставить Зеленского уйти в отставку ради урегулирования конфликта на Украине. По его словам, украинский лидер просто не может пойти на уступки России, потому что подобный сценарий «будет стоить ему жизни».

