Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 16 мая 2025Мир

В США раскрыли будущее Зеленского после конфликта на Украине

Крапивник: Урегулирование конфликта на Украине будет стоить Зеленскому жизни
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку подобный сценарий будет стоить ему жизни. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Станислав Крапивник, передает РИА Новости.

«Сейчас работа Зеленского заключается том, что он обеспечивает затягивание конфликта (...) Он не выйдет из этой ситуации живым. У него слишком длинный язык, он как "нежелательный" свидетель. Как только боевые действия закончатся, его жизнь тоже закончится. И он прекрасно это знает. Это произойдет не политически, а буквально», — поделился мнением эксперт.

Крапивник допустил, что Зеленского могут избавиться различные присутствующие на Украине силы, например, правые, ультранационалисты или нацисты. При этом он не исключил, что это сделают и «американцы или британцы тогда, когда украинский лидер перестанет быть им нужен».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президенту США Дональду Трампу следует заставить Зеленского уйти в отставку ради урегулирования конфликта на Украине. По его словам, украинский лидер просто не может пойти на уступки России, потому что подобный сценарий «будет стоить ему жизни».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Участник «Евровидения-2025» назвал братом сбежавшего из России фронтмена Little Big

    Туск обвинил российских хакеров в атаке на сайты польских партий перед выборами

    Российский хирург назвал самую популярную пластику у мужчин

    Артемий Лебедев назвал фильм о Путине скучной нудятиной

    Главу управления Военно-строительной компании обвинили в получении миллионной взятки

    Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров в Стамбуле

    В Бурятии нашли растение с редчайшей мутацией

    Мать-одиночка поведала о полете бок о бок с детоненавистницей и получила поддержку в сети

    В Одессе постамент памятника императрице Екатерине II раскрасили в цвета флага России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости