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21:42, 16 мая 2025Мир

В Турции рассказали о тяжелом моменте в переговорах РФ и Украины

CNN: На переговорах в Турции был тяжелый момент, но все прошло лучше ожидаемого
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

На переговорах России и Украины ситуация зашла в тупик, но ее удалось разрулить, рассказал CNN турецкий чиновник.

Он уточнил, что Москва требовала от Киева уйти с территорий новых регионов. Требования было сделано «в контексте разговоров о прекращении огня». «В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными», — сказал собеседник телеканала.

Источник отметил, что переговоры «прошли более позитивно, чем ожидалось». Стороны не использовали друг с другом «язык обвинений», рассказал чиновник.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата. Стороны договорились об обмене военнопленных «1000 на 1000».

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