В Турции рассказали о тяжелом моменте в переговорах РФ и Украины

CNN: На переговорах в Турции был тяжелый момент, но все прошло лучше ожидаемого

На переговорах России и Украины ситуация зашла в тупик, но ее удалось разрулить, рассказал CNN турецкий чиновник.

Он уточнил, что Москва требовала от Киева уйти с территорий новых регионов. Требования было сделано «в контексте разговоров о прекращении огня». «В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными», — сказал собеседник телеканала.

Источник отметил, что переговоры «прошли более позитивно, чем ожидалось». Стороны не использовали друг с другом «язык обвинений», рассказал чиновник.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата. Стороны договорились об обмене военнопленных «1000 на 1000».