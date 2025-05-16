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19:08, 16 мая 2025Наука и техника

Virgin Galactic продолжила производство суборбитальных космолетов

Компания Virgin Galactic продолжила производство суборбитальных космолетов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Компания Virgin Galactic продолжила производство суборбитальных космолетов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В компании заверили, что создание новым аппаратов класса Delta идет по графику. «Огромный объем работы ведется в нашей компании, а также нашими ключевыми поставщиками», — заявил гендиректор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.

По его словам, при условии соблюдения графика продажа билетов на суборбитальные полеты возобновится в первом квартале 2026 года. В Virgin Galactic не исключили, что космопланы компании будут взлетать с площадки из южной Италии.

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В августе издание со ссылкой на Колгейзера сообщило, что Virgin Galactic планирует перевозить 750 человек каждый год на перспективных кораблях класса Delta в рамках 125 суборбитальных полетов.

Средняя цена билета за человека на рейс Delta будет составлять 600 тысяч долларов. Всего за рейс суборбитальный корабль сможет взять на борт до шести пассажиров. Virgin Galactic планирует построить четыре корабля Delta, которые будут запускаться двумя самолетами-носителями.

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