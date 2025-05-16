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16:33, 16 мая 2025МирЭксклюзив

Влияние отказа от 30-дневного перемирия на переговоры России и Украины оценили

Политолог Дудаков: США не выдвигали жесткого условия по 30-дневному перемирию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Отказ от 30-дневного перемирия не станет препятствием для дальнейших переговоров между Россией и Украиной, в том числе потому, что США не выставляли такого условия, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«США указывали на то, что они не против 30-дневного перемирия, но какого-то жесткого условия не выставляли российской стороне о том, что это самое перемирие должно случиться в ближайшее время для того, чтобы переговоры продолжались. Это позиция в большей степени украинского лобби и европейских ястребов была», — сказал Дудаков.

Он добавил, что США готовы прислушаться к позиции России: с начала нужно серьезные переговоры провести, а потом уже говорить не о перемирии, а о долгосрочном мире.

«Сейчас же перемирие просто-напросто ослабляет переговорную позицию России, учитывая, что у нас преимущество на поле боя, то это нам, очевидно, не выгодно», — пояснил американист.

Он предположил, что США могут оказать давление на украинскую сторону и вернуть к переговорам.

«Если же этого не случится, Украина конечно будет обвинять Россию в срыве переговоров, но мне кажется, что они для всего мира в очередной раз предстают как недоговороспособная сторона, которая не хочет ни о чем всерьез договориться с Россией», — резюмировал политолог.

Ранее после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 16 мая депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о том, что Россия отказалась от 30 дневного перемирия, а также потребовала вывода украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. ,

Ранее российская делегация временно покинула зал переговоров, где проходит встреча с Украиной в Стамбуле. Параллельно с этим представители турецкого МИД сообщали, что встреча не приостановилась, а завершилась. Ожидается, что по итогам переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.

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