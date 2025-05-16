Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:41, 16 мая 2025Мир

ВМС Германии испугались России

Hartpunkt: ФРГ захотела купить ракеты у США для отражения угрозы России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Lt. j.g Matthew Daniels / Reuters

Германия захотела приобрести у США дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk для отражения якобы существующей угрозы со стороны России. Об этом сообщает портал Hartpunkt.

«В настоящее время Германия рассматривает возможность оснащения наших военно-морских подразделений американскими ракетами Tomahawk. И пока все идет неплохо», — заявил инспектор Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Авторы материала отметили, что ВМС Германии таким образом пытаются повысить боевую мощь флота перед якобы «российской угрозой».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны укреплять оборонную промышленность на фоне «больших успехов» России в этой области. Он подчеркнул, что военный блок «должен победить Москву» в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    Турист с высоко заразной инфекцией прошелся по городу и вызывал панику в целом штате

    Мужчинам указали на психические симптомы дефицита тестостерона

    В российском регионе нашли одинокого лосенка

    Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

    Во Франции заметили отсылку России в стамбульских переговорах

    В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина из Кубка Стэнли

    Российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа

    Единый учебник по истории для 5-9-х классов введут в школах с начала учебного года

    Названо число погибших от ударов ВСУ в Белгородской области с февраля 2022 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости