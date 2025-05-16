Hartpunkt: ФРГ захотела купить ракеты у США для отражения угрозы России

Германия захотела приобрести у США дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk для отражения якобы существующей угрозы со стороны России. Об этом сообщает портал Hartpunkt.

«В настоящее время Германия рассматривает возможность оснащения наших военно-морских подразделений американскими ракетами Tomahawk. И пока все идет неплохо», — заявил инспектор Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Авторы материала отметили, что ВМС Германии таким образом пытаются повысить боевую мощь флота перед якобы «российской угрозой».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны укреплять оборонную промышленность на фоне «больших успехов» России в этой области. Он подчеркнул, что военный блок «должен победить Москву» в этом вопросе.