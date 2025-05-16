Во Франции жестко раскритиковали фон дер Ляйен за слова о России

Филиппо: Заявления фон дер Ляйен говорят о стремлении к войне с Россией

Заявления главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен касаемо введения новых санкционных ограничений в отношении Москвы говорят о стремлении развязать войну с Россией. Таким образом французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал председателя ЕК в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Пока ее раб держит зонтик за ее спиной, фон дер Ляйен объявляет о безумном стремлении к войне против России, к Третьей мировой войне!» — возмутился политик.

Филиппо также призвал «немедленно остановить этих людей» и посетовал на то, что из-за их политики Европейский союз (ЕС) разрушается.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что руководство Евросоюза разрабатывает новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа. Также она пообещала новые санкции против российского финансового сектора, но не уточнила, о чем идет речь.