Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 16 мая 2025Мир

Во Франции жестко раскритиковали фон дер Ляйен за слова о России

Филиппо: Заявления фон дер Ляйен говорят о стремлении к войне с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Урсула фон Ляйен

Урсула фон Ляйен. Фото: Justin Tallis / Reuters

Заявления главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен касаемо введения новых санкционных ограничений в отношении Москвы говорят о стремлении развязать войну с Россией. Таким образом французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал председателя ЕК в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Пока ее раб держит зонтик за ее спиной, фон дер Ляйен объявляет о безумном стремлении к войне против России, к Третьей мировой войне!» — возмутился политик.

Филиппо также призвал «немедленно остановить этих людей» и посетовал на то, что из-за их политики Европейский союз (ЕС) разрушается.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что руководство Евросоюза разрабатывает новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа. Также она пообещала новые санкции против российского финансового сектора, но не уточнила, о чем идет речь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Обвиняемой в расправе над бывшим мэром Самары советовали притвориться невменяемой

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости