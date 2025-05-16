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10:08, 16 мая 2025Россия

Военкор объяснил значение должности главкома Сухопутными войсками России

Военкор Сладков назвал проходной должность главкома Сухопутными войсками
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Должность главнокомандующего Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил России является проходной. Так этот пост назвал в Telegram российский военный корреспондент Александр Сладков.

Как заявил военкор, некоторые спикеры не понимают значение должности главкома СВ и по незнанию желают занявшему этот пост генерал-полковнику Андрею Мордвичеву «поднять работу Главкомата на более высокий уровень».

«Люди не особо понимают, [что] Главкомат при [предшественнике Мордвичева Олеге] Салюкове и так был на достойном уровне, [и что] главкому СВ МО РФ подчиняются военные училища (и то далеко не все) и парад, а все войска подчиняются командующим округами», — объяснил значение новой должности Мордвичева журналист.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности России. По предварительной информации, главкомом СВ назначили Андрея Мордвичева.

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