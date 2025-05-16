ВС Белоруссии получили новый БТР V-2

Госкомвоенпром РБ: Новый БТР V-2 с модулем «Адунок» приняли на вооружение

Новый бронетранспортер (БТР) МЗКТ-690003-021, получивший обозначение V-2, приняли на вооружение Вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) республики в Telegram.

Комитет рассказал о возможностях БТР, который представят в ходе выставки MILEX-2025 в Минске. «В объективе — долгожданный БТР V-2 с боевым модулем "Адунок-БМ30.2", который завершил государственные испытания и совсем недавно принят на вооружение Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.

Плавающая машина с дизельным двигателем мощностью 560 лошадиных сил развивает скорость более 110 километров в час. В арсенал четырехосного БТР входит автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТ и противотанковые ракеты «Конкурс-РБ». Также машина оснащена тепловизионным комплексом ВЗГЛЯД-IR. БТР обеспечивает защиту экипажа и десанта при подрыве до шести килограммов взрывчатого вещества под колесом.

Ранее в мае на репетиции парада Победы в Минске заметили бронетранспортеры с дополнительной защитой. БТР-70 и БТР-82А получили решетчатые экраны для защиты от кумулятивных средств поражения.

