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17:21, 16 мая 2025Наука и техника

ВС Белоруссии получили новый БТР V-2

Госкомвоенпром РБ: Новый БТР V-2 с модулем «Адунок» приняли на вооружение
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Госкомвоенпром🇧🇾»

Новый бронетранспортер (БТР) МЗКТ-690003-021, получивший обозначение V-2, приняли на вооружение Вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) республики в Telegram.

Комитет рассказал о возможностях БТР, который представят в ходе выставки MILEX-2025 в Минске. «В объективе — долгожданный БТР V-2 с боевым модулем "Адунок-БМ30.2", который завершил государственные испытания и совсем недавно принят на вооружение Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.

Плавающая машина с дизельным двигателем мощностью 560 лошадиных сил развивает скорость более 110 километров в час. В арсенал четырехосного БТР входит автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТ и противотанковые ракеты «Конкурс-РБ». Также машина оснащена тепловизионным комплексом ВЗГЛЯД-IR. БТР обеспечивает защиту экипажа и десанта при подрыве до шести килограммов взрывчатого вещества под колесом.

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