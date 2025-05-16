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20:39, 16 мая 2025Экономика

Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

Министр Ан Док Кын попросил США отменить пошлины на южнокорейские товары
Вячеслав Агапов

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Южная Корея попросила освободить ее от импортных пошлин США. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ан Док Кын, его слова приводит ТАСС.

В ходе консультаций с представителем США на торговых переговорах с Джеймисоном Гриром министр азиатской страны заявил, что республика ищет взаимовыгодные варианты для решения проблемы и отмены тарифов.

«Даже при исполняющем обязанности президента идут тесные консультации между профильными органами, мы доводим подробно нашу позицию. Исходя из этого, последовательно просим об изъятии наших товаров из-под действия взаимных и отраслевых пошлин», — заявил Ан Док Кын.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон определит ставки торговых пошлин в течение двух-трех недель. Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник уведомят партнеров из других стран, сколько они будут платить за ведение бизнеса в Соединенных Штатах.

По итогам апреля 2025 года таможенные сборы в бюджет США увеличились на 91 процент и превысили отметку в 15,63 миллиарда долларов. В марте суммарные объемы тарифных сборов в госказну составили 8,17 миллиарда долларов. За месяц показатель увеличился почти вдвое, или на 7,46 миллиарда.

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