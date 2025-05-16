Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

Министр Ан Док Кын попросил США отменить пошлины на южнокорейские товары

Южная Корея попросила освободить ее от импортных пошлин США. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ан Док Кын, его слова приводит ТАСС.

В ходе консультаций с представителем США на торговых переговорах с Джеймисоном Гриром министр азиатской страны заявил, что республика ищет взаимовыгодные варианты для решения проблемы и отмены тарифов.

«Даже при исполняющем обязанности президента идут тесные консультации между профильными органами, мы доводим подробно нашу позицию. Исходя из этого, последовательно просим об изъятии наших товаров из-под действия взаимных и отраслевых пошлин», — заявил Ан Док Кын.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон определит ставки торговых пошлин в течение двух-трех недель. Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник уведомят партнеров из других стран, сколько они будут платить за ведение бизнеса в Соединенных Штатах.

По итогам апреля 2025 года таможенные сборы в бюджет США увеличились на 91 процент и превысили отметку в 15,63 миллиарда долларов. В марте суммарные объемы тарифных сборов в госказну составили 8,17 миллиарда долларов. За месяц показатель увеличился почти вдвое, или на 7,46 миллиарда.