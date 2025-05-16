Желание россиян брать пустой чемодан в отпуск объяснили

Sokolov и OneTwoTrip: Россияне возят в отпуск пустой чемодан ради отпуска

Желание россиян брать с собой в путешествие пустой чемодан объяснили. Исследование ювелирного бренда SOKOLOV и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip попало в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно опросу, большинство туристов заранее планируют шопинг в отпуске: женщины делают это чаще мужчин — 72 процента против 60 процентов.

Кроме того, каждый четвертый респондент считает, что пустой чемодан в поездке — это отличная идея. При этом 21 процент опрошенных уже приобретал дополнительный багаж на месте, а 18 процентов возят с собой складную сумку ради возможных покупок.

Среди самых популярных категорий покупок во время шопинга — еда и деликатесы (67 процентов), сувениры (57), одежда и обувь (47), изделия ручной работы (47), а также косметика и парфюмерия (38). ​

Многие россияне любят покупать и ювелирные изделия (33 процента).

Отмечается, что почти треть россиян тратят на покупки в поездке от 10 до 30 тысяч рублей, каждый пятый готов потратить от 3000 до 10 тысяч рублей, еще 20 процентов — от 30 000 до 50 000 рублей. Более крупные покупки (от 50 до 100 тысяч рублей) позволяют себе 17 процентов опрошенных. И лишь 6 процентов готовы потратить от 100 до 200 тысяч рублей.

В марте аналитики SOKOLOV назвали отличия в проявлениях любви у россиян и россиянок.