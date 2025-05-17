Экс-министра Подмосковья отправили под домашний арест за нападение на бывшую подругу

Экс-министра Подмосковья Хубутию отправили под домашний арест

Бизнесмену и экс-министру торговли Подмосковья Михаилу Хубутии избрали меру пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хубутию отправили под домашний арест за нападение на бывшую подругу — владелицу чайного дома Van Tea Юлию Ван. Его защита отказалась от комментариев.

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» на экс-министра возбудили после того, как Ван обвинила Хубутию в избиении.

По словам женщины, бизнесмен пробрался к ней в дом с топором и избил ее обухом. Ван объяснила, что состояла в отношениях с Хубутией с 2018 года. В декабре 2024 года она решила уйти от мужчины, но тот стал ей угрожать.

Ранее сообщалось, что Хубутия признался в содеянном. Он добровольно явился на допрос к следователю и написал явку с повинной.