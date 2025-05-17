Канцлера Германии раскритиковали из-за ультиматума России

Швейцарский историк Роланд Попп заявил, что ультиматум канцлера ФРГ Фридриха Мерца России насчет прекращения огня на Украине является выражением беспомощности. Об этом он высказался в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
Попп заявил, что Мерц зашел слишком далеко в своих угрозах в адрес России, начав дискуссию о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он раскритиковал канцлера страны и назвал подобные слова признаком слабости Европы.
«Прежде всего, это выражение беспомощности. России вновь пригрозили санкциями. <…> Берлин должен признать, что в Москве больше не воспринимают всерьез подобные угрозы», — призвал он.
Мерц до этого пригрозил России санкциями в случае отказа от «перемирия».
Ранее Мерц подчеркнул, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля. «При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства», — сказал он.