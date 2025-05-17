Канцлера Германии раскритиковали из-за ультиматума России

Историк Попп назвал ультиматум Мерца России признаком беспомощности Европы

Швейцарский историк Роланд Попп заявил, что ультиматум канцлера ФРГ Фридриха Мерца России насчет прекращения огня на Украине является выражением беспомощности. Об этом он высказался в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Попп заявил, что Мерц зашел слишком далеко в своих угрозах в адрес России, начав дискуссию о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он раскритиковал канцлера страны и назвал подобные слова признаком слабости Европы.

«Прежде всего, это выражение беспомощности. России вновь пригрозили санкциями. <…> Берлин должен признать, что в Москве больше не воспринимают всерьез подобные угрозы», — призвал он.

Мерц до этого пригрозил России санкциями в случае отказа от «перемирия».

Ранее Мерц подчеркнул, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля. «При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства», — сказал он.