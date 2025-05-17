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11:08, 17 мая 2025Путешествия

Летевший в Москву самолет с пассажирами на борту сел в другом месте из-за поломки

Летевший в Москву пассажирский самолет S7 сел в Новосибирске из-за поломки
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пассажирский самолет авиакомпании S7 сменил курс и сел в другом городе из-за поломки. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

17 мая Airbus А320 летел из Горно-Алтайска в московский аэропорт Домодедово. По технической причине он сел в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Уточняется, что на борту было 150 пассажиров, их доставят в Москву резервным самолетом. Неисправное воздушное судно временно отстранили от полетов, прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что пассажиры Lufthansa 10 минут летели без управления пилотов за штурвалом. Когда командир воздушного судна отлучился, у второго пилота случился припадок.

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