«Никто в истории в это не выигрывал». Госдеп США признал провал стратегии по истощению России

Госдеп США: Стратегия по истощению России не работает, Трамп стремится к миру

Стратегия по истощению России, которой до этого придерживались в Вашингтоне, не работает, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Она подчеркнула, что предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом пыталась «играть в эту игру», несмотря на то, что «никто в истории в это не выигрывал». Нынешний лидер Дональд Трамп пытается усадить за стол переговоров обе стороны и стремится к миру, о чем он неоднократно заявлял, добавила сотрудник американского Госдепартамента.

[Формула] «столько, сколько нужно» никогда не была стратегией выигрыша. Это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами Морган Ортэгус заместитель спецпосланника президента США

Дипломат отметила, что сейчас в Белом доме пытаются «исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию», которой занимались США, что «представляет собой вызов». «Никто не окажется в выигрыше», если конфликт продолжится, заключила она.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.

Представители Москвы и Киева условились детально представить друг другу свое видение формата прекращения огня и выразили готовность продолжать контакты. В дополнение к этому Киев запросил личную встречу глав государств, что Москва приняла к сведению.

Трамп исключил урегулирование конфликта на Украине до встречи с Путиным

До начала переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, 15 мая, президент США Дональд Трамп исключил возможность урегулирования конфликта на Украине до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся Дональд Трамп президент США

16 мая американский лидер подчеркнул, что планирует как можно скорее начать переговоры с российским коллегой. «Я думаю, нам пора просто сделать это», — сказал Трамп. Он также допустил, что в ближайшее время позвонит Путину.

Президент США пояснил, что его встреча с российским лидером может помочь решить конфликт на Украине. «А если не решим, то будет очень интересно», — добавил он.

Трамп также заявил, что мир станет намного безопаснее в течение двух-трех недель. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле.

В США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой для Путина

Переговоры в Стамбуле стали тактической победой для Владимира Путина, заявило издание The New York Times (NYT).

Российскому лидеру удалось начать переговоры без согласия на прекращения огня, чего требовали на Украине и ее сторонники на Западе в качестве предварительного условия, передает газета. При этом NYT отмечает: изначально не ожидалось, что встреча делегаций России и Украины приведет к каким-либо крупным прорывам.

При этом ряд европейских лидеров раскритиковали ход переговоров. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию Москвы на встрече делегаций неприемлемой.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о дальнейших действиях Украины и Европы. Он отметил, что украинская делегация в ближайшие часы ожидает ответа на направленные России запросы. Французский лидер сообщил, что европейские партнеры вновь обменяются мнениями с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Белого дома, по его словам, «намерен организовать обмен мнениями с российской стороной, чтобы прояснить, что произошло», и не исключил возможных «телефонных контактов» с президентом РФ Владимиром Путиным на первом этапе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поговорил с президентом США после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Политик назвал выдвинутые Москвой условия неприемлемыми не только для Украины, но и для всех, кто ее поддерживает. Он подчеркнул, что главной задачей станет сохранение европейского и американского единства по этому вопросу.

«Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас еще ждут очень трудные дни», — указал Туск.

