Путин упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей двух стран. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, жители Абхазии и Южной Осетии теперь имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Претендентам не требуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и российской истории.

Если они находятся в Абхазии или Южной Осетии, то заявление о приеме в гражданство можно подать в дипломатическое представительство России, если на территории РФ — то в территориальный орган МВД по месту пребывания или жительства.

Ранее было названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев. По словам директора консульского департамента МИД России Алексея Климова, обращения подали сотни граждан Украины.