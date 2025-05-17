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13:01, 17 мая 2025Россия

Путин упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Абхазии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей двух стран. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, жители Абхазии и Южной Осетии теперь имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Претендентам не требуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и российской истории.

Если они находятся в Абхазии или Южной Осетии, то заявление о приеме в гражданство можно подать в дипломатическое представительство России, если на территории РФ — то в территориальный орган МВД по месту пребывания или жительства.

Ранее было названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев. По словам директора консульского департамента МИД России Алексея Климова, обращения подали сотни граждан Украины.

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