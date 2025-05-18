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12:51, 18 мая 2025Россия

Дело возбудили по факту повреждения мемориала героям войны в российском регионе

В Приморье СК возбудил дело в связи с повреждением мемориала героям войны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Приморском крае возбудили уголовное дело после повреждения мемориального комплекса героям Великой Отечественной войны в Дальнереченске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по пункту «б» части 2 статьи 243.4 («Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов») УК РФ.

По данным следствия, неизвестные осквернили мемориал 17 мая. Как пояснили «Ленте.ру» в прокуратуре региона, памятник забросали яйцами.

Ранее сообщалось, что в Воронеже мигрант потушил огонь на мемориале-братской могиле советских воинов. Он кидал в него цветы и венки, а затем скрылся.

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