Россиянам раскрыли схемы обмана в салонах сотовой связи

Роскачество: В салонах сотовой связи могут тайно оформить сим-карту на клиента

В салонах сотовой связи могут тайно оформить дополнительную сим-карту на клиента. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По их данным, при оформлении новой сим-карты или тарифа человек может не заметить, что на его имя оформляют дополнительные услуги, в том числе сим-карты. Такие случаи, поясняют эксперты, не редкость и являются частью корпоративных планов по увеличению продаж, хотя консультанты могут назвать произошедшее ошибкой или спецпредложением.

Также консультанты часто навязывают допуслуги клиентам, особенно пожилым людям, — например, активировать сим-карту или настроить телефон. Эти услуги обычно не нужны, но значительно увеличивают итоговую сумму.

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