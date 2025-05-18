Российским туристам предложили альтернативу долларовым банкнотам

РИА Новости: Российские туристы могут путешествовать с юанями вместо долларов

Российские туристы могут возить с собой в путешествия юани вместо старых долларовых банкнот, которые легче обменивать на местную валюту. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации указывают на нынешние проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года. «Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом», — отмечают журналисты.

В этих условиях юань оказывается удачной альтернативой долларовым купюрам. Например, китайскую валюту активно принимают в Турции, Южной Корее, Японии, Таиланде, Египте, а также Армении, Франции, Вьетнаме, ЮАР, Бразилии и Казахстане. Вместе с тем, помимо юаня, туристы могут путешествовать с евро, которые остаются универсальной валютой, и дирхамами ОАЭ.

Ранее россиян предупреждали о рисках владения старыми долларами. По словам главы комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, гарантия, что эти банкноты удастся легко обменять, сейчас отсутствует.

