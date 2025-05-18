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07:55, 18 мая 2025Спорт

Загитова показала фото в обтягивающих лосинах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в обтягивающих белых лосинах. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке 22-летняя спортсменка лежит на постерах к собственному шоу. Публикация собрала более десяти тысяч лайков.

Ранее Загитова рассказала о своем постыдном удовольствии. Спортсменка заявила, что для расслабления смотрит странные шоу, по типу «Битвы экстрасенсов».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

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