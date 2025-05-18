Загитова показала фото в обтягивающих лосинах

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в обтягивающих белых лосинах. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке 22-летняя спортсменка лежит на постерах к собственному шоу. Публикация собрала более десяти тысяч лайков.

Ранее Загитова рассказала о своем постыдном удовольствии. Спортсменка заявила, что для расслабления смотрит странные шоу, по типу «Битвы экстрасенсов».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.