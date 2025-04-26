Загитова рассказала о постыдном удовольствии

Фигуристка Загитова заявила, что для расслабления смотрит странные шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью «Спортмастер Медиа» рассказала о своем постыдном удовольствии.

Спортсменка заявила, что для расслабления смотрит странные шоу, по типу «Битвы экстрасенсов». «Об этом никто не знал до этого момента! Да, бывает такое», — поделилась она.

Ранее Загитова кардинально сменила имидж — покрасила волосы в фиолетовый цвет и отстригла челку. Некоторые пользователи раскритиковали новый образ спортсменки, в ответ она их заблокировала.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.