Четырехлетний россиянин захотел выпить лимонад и отравился

В Оренбургской области четырехлетний ребенок выпил бензин и отравился

В Оренбургской области четырехлетний ребенок выпил бензин вместо лимонада и отравился. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по российскому региону.

Ребенок вместе с родителями приехал в гости к бабушке. Он ушел гулять во двор под присмотром взрослых, где нашел пластиковую бутылку из-под лимонада. Мальчик сделал из нее три глотка, после чего рассказал об этом матери.

Выпившего бензин ребенка госпитализировали, всю необходимую медицинскую помощь уже оказали. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Чувашии в гимназии №8 города Шумерля отравились десятки детей. За медпомощью с признаками острой кишечной инфекции обратился 41 человек. 33 из них, включая одного взрослого, лечатся амбулаторно.