Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 19 мая 2025Россия

Четырехлетний россиянин захотел выпить лимонад и отравился

В Оренбургской области четырехлетний ребенок выпил бензин и отравился
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Оренбургской области четырехлетний ребенок выпил бензин вместо лимонада и отравился. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по российскому региону.

Ребенок вместе с родителями приехал в гости к бабушке. Он ушел гулять во двор под присмотром взрослых, где нашел пластиковую бутылку из-под лимонада. Мальчик сделал из нее три глотка, после чего рассказал об этом матери.

Выпившего бензин ребенка госпитализировали, всю необходимую медицинскую помощь уже оказали. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Чувашии в гимназии №8 города Шумерля отравились десятки детей. За медпомощью с признаками острой кишечной инфекции обратился 41 человек. 33 из них, включая одного взрослого, лечатся амбулаторно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Путиным

    В Подмосковье корова завязла в пруду и была спасена

    Под Купянском задержали корректировщика огня ВСУ за шпионаж

    Россиян проинструктировали насчет раздела ипотечной квартиры при разводе

    Турист попытался растлить 12-летнюю девочку в бассейне Сингапура

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Дачникам отсоветовали активно бороться с одним видом вредителей

    В России предложили создать госорган по кибербезопасности

    В Госдуме предложили убрать из Конституции ограничение по срокам президентства

    Распространенная привычка оказалась вредной для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости