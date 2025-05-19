Дачникам раскрыли способ спасти урожай от плодожорки

Агроном Лагута: Своевременная обработка спасет урожай на даче от плодожорки

Гусеницы-лодожорки живут почти во всех регионах России и считаются одним из самых опасных вредителей на даче — они питаются семенами фруктов и ягод и провоцируют гниение плодов. Способ спасти урожай от этих насекомых раскрыл россиянам агроном Павел Лагута, пишет aif.ru.

Для сохранения урожая нужно провести две или даже три обработки сада инсектицидами, заявил специалист. «Первую обработку можно провести баковой смесью "Кинмикс" + "Имидоклоприд" или "Сэмпай" + "Моспилан", или "Кораген" + "Сонет". Второе и третье опрыскивания проводят с интервалом в 18-20 дней смесью "Сонета" и "Банкола", либо "Димилина" и "Сонета", или любым из предыдущих пар, главное, чтобы вы их до этого не использовали», — посоветовал Лагута.

Агроном подчеркнул, что действовать нужно строго по инструкции. А вот от народных средств вроде настоя табака специалист призвал отказаться — они в этом случае принесут больше вреда, чем пользы.

Ранее садоводы отсоветовали россиянам активно бороться с тлей на даче, если ее немного. Тлей питаются многие насекомые — в том числе божья коровка и ее личинки. Некоторые птицы тоже употребляют в пищу этих вредителей, поэтому есть риск нарушить созданные природой механизмы.