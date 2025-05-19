В Махачкале произошла массовая драка, после нее задержано 67 человек. Что стало причиной конфликта?

МВД России: 18 подростков привлекли к ответственности за стычки в Махачкале

В Махачкале (Дагестан) полицейские задержали 67 человек после массовой драки подростков. По данным МВД республики, 16 мая в сквере Фазу Алиевой между двумя компаниями юных жителей столицы Дагестана произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Полицейские разогнали драчунов и задержали 12 человек, однако на следующий день конфликтующие группы несовершеннолетних снова начали собираться в разных районах города. Подробности о событиях в столице Дагестана выясняла «Лента.ру».

В Махачкале произошла массовая драка подростков

Как сообщили «Ленте.ру» в МВД Дагестана, 16 мая между двумя группами несовершеннолетних жителей Махачкалы произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

Потасовка привлекла внимание прохожих, которые вызвали сотрудников полиции — в итоге на площади Ленина были задержаны 12 человек. В отношении родителей задержанных были составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Однако на следующий день конфликтующие стороны снова договорились о встрече — группы несовершеннолетних начали собираться в разных районах города, используя соцсети для координации своих действий. Основные события должны были произойти на улице Каммаева, где собрались две большие группы подростков. Благодаря оперативным действиям полицейских прямого столкновения удалось избежать, были задержаны 55 человек из числа наиболее агрессивных участников конфликта. Общее число задержанных на данный момент достигло 67 человек.

Причиной конфликта и массовой драки стала неудачная шутка

Конфликт, который закончился массовой дракой и задержаниями, вспыхнул из-за бытовой ссоры: по предварительным данным, один из подростков пошутил о некотором событии из жизни, а второй принял сказанное на свой счет и потребовал извинений. Не получив их, в ход пошли кулаки.

А дальше сработал фактор цифрового общества: участники конфликта активно общались в соцсетях, нагнетая атмосферу и обвиняя оппонентов в подготовке нападений. Потом они позвали на помощь одноклассников, те — друзей, друзья — родственников, и информация покатилась, как снежный ком. На нее обратили внимание в соответствующих подразделениях МВД и сработали оперативно источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Собеседники «Ленты.ру» в правоохранительных органах подчеркивают, что ссора не имела ни религиозной, ни этнической окраски. По словам источника, среди задержанных с обеих сторон конфликта — представители почти всех национальностей Дагестана. Задержанным — от 13 до 17 лет, большинству — 15-17, поэтому в соответствии с законом полиция и прокуратура принимают меры профилактического характера.

При этом все собеседники «Ленты.ру» в один голос уверяют, что речь не идет о противостоянии молодежных банд, известном российским криминологам как «Казанский феномен» (в конце 1970-х — начале 1980-х годов столицу Татарской АССР потрясли столкновения молодежных банд, которые поделили город на зоны влияния), а широкой аудитории по сериалу «Слово пацана».

В отличие от тех событий, в основе ситуации в Дагестане лежит единичный конфликт, произошедший на фоне нескольких совпавших факторов — хорошей погоды, конца учебного года и избытка свободного времени у школьников, которым не надо сдавать ЕГЭ и ОГЭ источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Среди задержанных оказались зачинщики драки

Представители силовых структур в Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков в Махачкале — об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.

Махачкала Фото: Мария Ващук / РИА Новости

Задержаны в том числе активные участники инцидента, отметил он. Всем им на момент задержания не исполнилось 18 лет. Несовершеннолетних оперативно доставили в отделение полиции. В отношении их родителей были составлены административные протоколы, уточнил Исрафилов.

В настоящее время ситуация находится под контролем, добавил он. Недопущение подобных случаев в дальнейшем стало одной из тем обсуждений межведомственного совещания республики, в котором приняли участие представители министерств внутренних дел, образования, молодежи и культуры.

К административной ответственности привлекли 20 подростков

Около 20 подростков, участвовавших в массовых уличных стычках в Махачкале, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство — об этом в пресс-службе МВД Дагестана сообщили РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря оперативным действиям полиции на улице Каммаева были задержаны 55 человек, 18 из них были привлечены по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России «Мелкое хулиганство». В отношении 35 родителей составили протоколы по статье КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело из-за событий в Махачкале

Следователи начали проверку по факту событий в Махачкале. Об этом 18 мая сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах Следственный комитет России

А утром 19 мая стало известно, что следственный отдел по Советскому району Махачкалы СУ СКР по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

По версии следствия, 16 мая 2025 года на территории сквера имени Фазу Алиевой группа лиц, численностью не менее 50 человек, среди которых также находились несовершеннолетние, грубо нарушили общественный порядок спровоцировав массовую драку СУ СКР по Республике Дагестан

По данным СУ СКР, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных участников драки. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Прокуратура Республики Дагестан также взяла дело на свой контроль. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Махачкале, сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве.

Администрация Махачкалы заявила о служебном расследовании

Администрация Махачкалы организовала служебное расследование в связи с массовой дракой подростков в городе. Об этом рассказал мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что городские службы примут исчерпывающие меры для обеспечения правопорядка.

Конкретные указания для взаимодействия с профильными службами, чтобы предотвратить вовлечение детей школьного возраста в подобные действия, были даны столичному Управлению образования. Мэр города также призвал родителей, педагогов, тренеров и граждан усилить контроль за подростками и уделять больше внимания их воспитанию.

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