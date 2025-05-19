Еще двух сбежавших с военного полигона бывших заключенных задержали

Военная полиция задержала еще двух заключенных, собиравшихся на СВО

Сотрудники военной полиции на границе Донецкой и Луганской народных республик поймали еще двух бывших заключенных, подписавших с Минобороны контракт на отправку в зону СВО и сбежавших с военного полигона. Об этом сообщает 161.Ru со ссылкой на источник в военном Следственном комитете.

По данным источника издания, фигуранты оказали сопротивление при задержании. Вся информация о задержанных, операции по их поиску и задержанию засекречена и находится на контроле у федеральных силовых структур. По его словам, в розыске остаются еще четверо сбежавших. Правоохранители ищут их на территории новых регионов и в Ростовской области.

13 мая в Ростовской области десять контрактников не пришли на выдачу обмундирования перед началом очередного дня подготовки. Оружия при них не было.