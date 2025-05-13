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15:06, 13 мая 2025Россия

Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

Под Ростовом с полигона сбежали заключенные, подписавшие контракт с Минобороны
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Десять бывших заключенных, подписавших контракт с Министерством обороны, сбежали с военного полигона под Ростовом, где проходили подготовку и ожидали дальнейшей отправки в зону специальной военной операции (СВО).

Об их пропаже стало известно утром 9 мая, когда беглецы не пришли в часть на выдачу обмундирования. Уточнятся, что оружия при себе у них не было.

Четверых удалось задержать

На выезде из Ростовской области удалось поймать четверых человек, местонахождение еще двоих уже установлено. Где находятся последние четверо — неизвестно.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Уточняется, что все беглецы ранее отбывали наказание в местах лишения свободы за грабеж, убийство, незаконный сбыт наркотических веществ, изнасилование и побои.

Источники предполагают, что причиной побега стало нежелание участвовать в боевых действиях. Какое наказание грозит беглецам — пока неизвестно. Минобороны эти данные пока не комментировало.

В случае, если военнослужащего нет в части до двух суток, наступает дисциплинарная ответственность — до 30 суток ареста. При отсутствии от двух до 10 суток грозит до пяти лет лишения свободы. Отсутствие в месте службы от 10 суток грозит лишением свободы на срок до семи лет. Максимальное наказание назначается в случае «самоволки» в период мобилизации или военного положения, либо во время военных действий

Почти 100 военнослужащих попытались сбежать из воинской части в Краснодаре

В апреле около ста человек попытались сбежать из части в Краснодаре. Им удалось сломать забор и выбраться на территорию военной комендатуры. Оружия при себе у них также не было.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При этом отмечалось, что территория была оцеплена силами Росгвардии и машинами правоохранителей.

В результате сбежать удалось семерым. Четверых задержали почти сразу, еще троих удалось найти позже.

В Новосибирске в том же месяце перед судом предстал военнослужащий, сбежавший из части в город и устроившийся там на неофициальную работу. Спустя год после побега он был приговорен к пяти годам лишения свободы за дезертирство.

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