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15:28, 19 мая 2025Моя страна

Иностранцы полюбили путешествовать по России на автомобилях

РСТ: Российские туристы стали чаще арендовать автомобили для путешествий
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские и иностранные туристы стали чаще арендовать машины для путешествий. О том, что жители и гости страны полюбили поездки на авто, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным источника, в 2024-2025 годах количество путешественников, которые брали машины в аренду, выросло на 25-30 процентов.

Отмечается, что многие иностранные туристы приезжают в Москву и Санкт-Петербург, берут автомобиль напрокат и отправляются в Мурманск, Сочи, Крым.

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«Так, по России путешествуют премиальные клиенты из Индии, Китая и других стран, они запрашивают качественный сервис, дорогие отели, посещают инфраструктурные объекты по дороге», — рассказал гендиректор компании «Рентли Технологии» Артурс Зантманс.

Ранее аналитики составили топ направлений для поездок по России летом. В список вошли Алтай и Дагестан.

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