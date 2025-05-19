Иностранцы полюбили путешествовать по России на автомобилях

РСТ: Российские туристы стали чаще арендовать автомобили для путешествий

Российские и иностранные туристы стали чаще арендовать машины для путешествий. О том, что жители и гости страны полюбили поездки на авто, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным источника, в 2024-2025 годах количество путешественников, которые брали машины в аренду, выросло на 25-30 процентов.

Отмечается, что многие иностранные туристы приезжают в Москву и Санкт-Петербург, берут автомобиль напрокат и отправляются в Мурманск, Сочи, Крым.

«Так, по России путешествуют премиальные клиенты из Индии, Китая и других стран, они запрашивают качественный сервис, дорогие отели, посещают инфраструктурные объекты по дороге», — рассказал гендиректор компании «Рентли Технологии» Артурс Зантманс.

Ранее аналитики составили топ направлений для поездок по России летом. В список вошли Алтай и Дагестан.

