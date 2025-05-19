Крокодил растерзал мужчину на глазах у друга

В Индонезии плававший в канале мужчина стал жертвой крокодила

В Индонезии мужчина, плававший в канале, стал жертвой крокодила. Об этом пишет The Star.

В среду, 14 мая, в канале на острове Суматра был найден 45-летний мужчина без признаков жизни. По словам Абдула Малика, представителя национального поисково-спасательного агентства Basarnas, во вторник днем мужчина купался там с другом, когда крокодил напал на него и утащил под воду. Приятель пытался схватить его за руку, но спасти не смог.

Спасатели обнаружили тело примерно в 200 метрах от места, где индонезийца растерзал хищник. Канал протекает через пальмовую плантацию. Экологи утверждают, что расширение таких плантаций сокращает естественную среду обитания крокодилов и увеличивает риски столкновений с ними.

В Индонезии фиксируется больше атак крокодилов, чем в любой другой стране. С 2015 по 2024 год было зарегистрировано более 1,1 тысячи атак, из которых более 550 оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасатели нашли останки мальчика, который стал жертвой крокодила. Десятилетний мальчик по имени Фики плавал в реке с шестью друзьями, когда на него напал хищник.