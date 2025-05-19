Путин ответил на вопрос о желаниях для «золотой рыбки»

Путин заявил, что отпустил бы золотую рыбку на волю из экологических соображений

Президент России Владимир Путин провел встречу с учениками образовательного центра «Сириус», в рамках которой ответил на их вопросы. Его слова приводит РИА Новости.

Путин ответил на вопрос 12-летней Айсель, как бы он поступил при встрече с «золотой рыбкой». Российский лидер подчеркнул, что не стал бы ей загадывать желания, а отпустил бы ее.

«Я бы исходя из экологических соображений рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин 19 мая посетит федеральную территорию «Сириус». «"Сириус", собственно, это его задумка, его реализация. И, конечно же, президент, возглавляя попечительский совет, который он сегодня проведет, постоянно держит под своим контролем то, как "Сириус" развивается», — сказал представитель Кремля.

