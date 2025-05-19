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09:31, 19 мая 2025Забота о себе

Раскрыт простой способ похудеть без отказа от любимых блюд

Диетолог Мамина: Если в рационе 80 процентов полезной пищи, вес будет уходить
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сбросить лишние килограммы можно без отказа от любимых блюд, уверена терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина. Простой способ похудеть без жестких ограничений в рационе она раскрыла изданию Ufatime.ru.

По словам Маминой, главное при похудении — придерживаться дефицита калорий и тратить больше энергии, чем получаешь. Она уверяет: если рацион на 80 процентов состоит из питательной и полезной пищи, а на 20 процентов — из вкусной, вес будет уходить.

В свою очередь, жесткие диеты, продолжила диетолог, приводят к перееданию — если человек иногда разрешает себе сладкое, ему будет проще придерживаться плана. «Если в день вам нужно две тысячи килокалорий, то 1,6 тысячи килокалорий — это полезная еда, а 400 килокалорий можно потратить на мороженое, чипсы или бургер», — привела она пример. Также можно утром съесть овсянку, днем — курицу с овощами, а вечером — кусочек пиццы, добавила врач.

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