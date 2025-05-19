Россиянин начал проводить аналог Лиги Чемпионов в родном селе

Россиянин Алексей Шадрин исполнил детскую мечту стать футболистом и начал проводить аналог Лиги Чемпионов в родном селе Шедок. Его историю приводит издание «Спортс».

Страховщик рассказал, что любовь к упомянутому виду спорта ему привил дядя. Несмотря на желание стать профессиональным игроком у мужчины не вышло, но после университета он вернулся в спорт и решил привезти большой футбол в родной Шедок. Сначала Шадрин играл с приятелями и другими жителями населенных пунктов в качестве хобби, а вскоре у них образовалась постоянная команда.

Тогда в 2016-м году вместе со студенческим другом Андреем Суворовым россиянин организовал мини-турнир недалеко от Туапсе. «"Шедок" победил, турнир был признан успешным. Мы с командой очень вдохновились и я понял: надо организовывать свой кубок села», — отметил он и добавил, что через год при поддержке местной администрации был создан Кубок села Шедок.

«На тот турнир пришла, кажется, половина села. Это было безумно приятно, и мы почувствовали себя прямо настоящими профессиональными футболистами», — рассказал Шадрин. С тех пор турниры в Шедке проходят каждый год. Кубок села Шедок стал главным спортивным событием населенного пункта, на него собираются болельщики и команды из других сел и поселков.

По словам героя материала, к каждому турниру он начинается готовиться примерно за месяц. Нужно все учесть, составить регламент, определиться с составом участников, их составами и заявками, написать афишу в Telegram-канале, сделать и выложить фотографии, — подытожил создатель. — Вкладываюсь и финансово. Всегда покупаю кубок, иногда — медали и статуэтки для лучших игроков».

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