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05:30, 20 мая 2025Путешествия

Россиянин описал одну особенность жизни в Мексике фразой «ужас, который надо запретить»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Cristopher Rogel Blanquet / Getty Images

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Мексике и описал одну особенность жизни местных фразой «ужас, который надо запретить». Своими впечатлениями от корриды он поделился в личном блоге «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что билеты на корриду покупают в основном представители старшего поколения, а зоозащитники активно выступают против таких выступлений. «Коррида — это зрелище, которое вызывает одновременно восхищение и отвращение. С одной стороны, в нем есть элементы театра, традиции, мастерства. С другой — жестокость, от которой сложно абстрагироваться», — объяснил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл особенности Мексики, о которых не принято говорить туристам. По его словам, местные жители обожают свою культуру, но при этом постоянно жалуются на страну.

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