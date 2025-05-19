На iPhone появится возможность удалить Siri

Bloomberg: Владельцы iPhone смогут поменять Siri на другого голосового помощника

Пользователи iPhone в странах Евросоюза (ЕС) смогут заменить Siri альтернативным голосовым помощником. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, американская Apple стремится к тому, чтобы больше соответствовать нормам ЕС. В том числе фирма разрешит владельцам iPhone менять голосового ассистента. В настоящий момент единственным виртуальным помощником в устройствах Apple является Siri.

Гурман объяснил, что пользователи смогут удалить Siri и установить вместо ассистента Apple любого поддерживаемого помощника. Сервис будет работать по умолчанию, то есть для его использования не нужно будет запускать отдельно никаких программ. Специалист предположил, что в iPhone можно будет установить голосого помощника от OpenAI или DeepSeek.

При этом, скорее всего, возможность поменять голосового помощника в смартфонах Apple получат только потребители из ЕС. Ранее для пользователей из Европы запустили альтернативные App Store цифровые магазины с приложениями. Неизвестно, когда Apple объявит о новой функции.

Ранее источники The New York Times выяснили, что США беспокоятся из-за планов Apple заключить сделку по искусственному интеллекту (ИИ) с китайской Alibaba. Американские власти переживают, что сделка может помочь Alibaba улучшить свои возможности в сфере ИИ.