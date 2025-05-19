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23:05, 19 мая 2025Россия

Слуцкий оценил достигнутые договоренности Трампа и Путина без ультиматума «неонаполеонов»

Слуцкий: Разговор Трампа и Путина стал шагом к миру на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта, заявил в своем Telegram-канале депутат Леонид Слуцкий.

Процесс переговоров начал обретать ясные контуры, счел парламентарий. «Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договоренности о "полном окончании войны". В нашем понимании — на достижение устойчивого мира. Без ультиматумов и истерик со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов», — отметил политик.

Телефонные переговоры Трампа и Путина завершились вечером 19 мая и продлились более двух часов. Лидеры договорились иногда созваниваться. Ушаков назвал диалог политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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