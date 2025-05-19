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15:35, 19 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о бегстве двух украинских участников переговоров в Стамбуле

Военкор Котенок: В Турции сбежали два украинских участника переговоров с Россией
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Турции сбежали двое участников переговоров Украины и России по урегулированию конфликта. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

По его словам, во время переговоров сбежал украинский переводчик Олег Головко. Аналогичным образом поступил помощник-секретарь украинской делегации.

«Взвесив все "за" и "против", в полном понимании перспектив "дэржавы" Украины они с минимумом багажа драпанули в Болгарию (...). Это маркер. Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке все действительно очень и очень плохо», — написал военкор.

Ранее стало известно, что на переговоры Москвы и Киева в Стамбуле украинская делегация прибыла с переводчиком. При этом сообщалось, что стороны обсуждали урегулирование конфликта на русском языке.

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