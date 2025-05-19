Трамп заявил о прогрессе на Украине

Трамп после переговоров с Путиным заявил о достигнутом прогрессе по Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам диалога Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

«Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что определенный прогресс был достигнут в этой ужасной ситуации», — отметил он.

До этого Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. По его словам, условия для начала российско-украинских переговоров согласуют обе стороны.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».