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20:06, 19 мая 2025Путешествия

Турист забился в судорогах после подъема на горы в Европе

Cronica Balear: Турист не выжил после похода в горах Майорки
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Widziszto.com / Shutterstock / Fotodom

Турист не выжил после подъема на горы в Европе. Об этом сообщает Cronica Balear.

Уточняется, что 40-летний мужчина возвращался из похода в горах Серра-де-Трамунтана, Майорка. Очевидцы заметили, что он забился в судорогах, когда двигался со стороны реки Торрент-де-Парейс.

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Местные жители тут же бросились ему на помощь и вызвали медслужбу в район ресторана «Эскорка». Однако специалистам не удалось спасти мужчину.

Ранее восьмилетний мальчик пробил стекло и распорол живот осколками на курорте в отеле Майорки. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу Сон-Эспасес, где ему провели экстренную операцию.

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