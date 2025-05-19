Турист забился в судорогах после подъема на горы в Европе

Cronica Balear: Турист не выжил после похода в горах Майорки

Турист не выжил после подъема на горы в Европе. Об этом сообщает Cronica Balear.

Уточняется, что 40-летний мужчина возвращался из похода в горах Серра-де-Трамунтана, Майорка. Очевидцы заметили, что он забился в судорогах, когда двигался со стороны реки Торрент-де-Парейс.

Местные жители тут же бросились ему на помощь и вызвали медслужбу в район ресторана «Эскорка». Однако специалистам не удалось спасти мужчину.

Ранее восьмилетний мальчик пробил стекло и распорол живот осколками на курорте в отеле Майорки. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу Сон-Эспасес, где ему провели экстренную операцию.