В Британии заявили о снижения вероятности санкций против РФ после звонка Трампа и Путина

Times: Санкции против РФ стали менее вероятными после звонка Трампа и Путина

Новые американские санкции против РФ кажутся менее вероятными, чем когда-либо, считает корреспондент The Times Джордж Гриллс.

Он отметил, что тон президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным «снова был смягчающим». Гриллс отметил, что Трамп, по-видимому, «отказался от участия США в переговорах, предположив, что их может принять Папа Римский в Ватикане». Кроме того, американский лидер подчеркнул, что встреча стран будет «переговорами между двумя сторонами», не упомянув активное посредничество.

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

За несколько дней до звонка Трамп допускал введение разрушительных санкций против России, если не будет достигнут мир на Украине.