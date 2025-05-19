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21:28, 19 мая 2025Россия

В Кремле раскрыли обращение Путина и Трампа друг к другу

Ушаков: Путин и Трамп обращались друг к другу по имени
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл, как российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп обращались друг к другу во время разговора. По его словам, они называли друг друга по имени, передает ТАСС.

«Да, они обращались Дональд и Владимир», — сказал представитель Кремля.

Ушаков добавил, что между президентами прошел искренний, откровенный и доверительный разговор, в котором было много отступлений от главных тем, но обсуждались в основном двусторонние отношения, их развития и возможности урегулирования на Украине.

Телефонные переговоры завершились вечером 19 мая и продлились более двух часов. Трамп в разговоре отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил Путин по итогам беседы.

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