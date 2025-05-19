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16:47, 19 мая 2025Моя страна

В Крыму спасатели сняли с дерева кота и спасавшую его девушку

В Феодосии сотрудники МЧС сняли с дерева кота и его спасительницу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму девушка попыталась снять кота с дерева, но застряла сама. Об этом со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС по Республике Крым сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 18 мая в городе Феодосии. Бездомный кот залез на дерево, а спуститься не смог. Проходившая мимо девушка решила спасти животное и полезла за ним. Однако подъем оказался сложнее, чем она ожидала, — в итоге крымчанка тоже застряла в ветвях.

На помощь девушке и коту пришли спасатели. Сотрудники МЧС прибыли на место и помогли коту и его спасительнице безопасно спуститься на землю. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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