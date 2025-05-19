В Москве мать на инвалидной коляске не пустили к дочери в детский центр

В Москве мать на инвалидной коляске не пустили к дочери в детский центр

В Москве женщину на инвалидной коляске не пустили к дочери в детский центр. Записанный россиянкой видеоролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Женщина хотела отметить день рождения ребенка в детском центре. Однако сотрудники не дали женщине заехать в центр, объяснив это боязнью за напольное покрытие. Якобы она может прийти в негодность, пояснила она.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что этот случай произошел в торговом центре «Саларис» на юго-западе столицы. Россиянка, которая посчитала свои права нарушенными, напасала жалобу и заявила о намерении добиваться справедливости.

Ранее житель Ярославля с инвалидностью рассказал о жизни в доме с рухнувшей крышей. По его словам, жилье находится в аварийном состоянии, а бывшие владельцы лишь «замазывали» и «заделывали» обрушившийся потолок. Мужчина признался, что денет на ремонт кровли у него нет.