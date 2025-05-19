В России высказались о перспективах найти компромисс с Украиной

Депутат Журова: Для России некоторые компромиссы по Украине уже невозможны

Вопрос о компромиссах, о которых упомянул президент Владимир Путин, больше всего направлен к Украине, потому что Россия на некоторые уступки уже не сможет пойти после признания четырех регионов российскими, заявила депутат Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметила, что решению о вхождении в состав России четырех новых регионов назад дороги нет, и Украине придется смириться с этим фактом. Если Киев пойдет на этот компромисс, то, вероятно, будут оговариваться финансовые и экономические вопросы, предположила она.

«Я не знаю, что они потребуют взамен. Возможно, они потребуют льготы на газ, восстановления разрушенных объектов или сохранить какие-то льготы, которые действовали, когда Россия считала Украину дружественной страной. Может быть, вот это именно экономическое сотрудничество, а взамен этого территории останутся в составе России», — предположила парламентарий.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он продолжался более двух часов.