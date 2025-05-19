Степашин вспомнил о желании Украины выйти из СССР

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью «Аргументам и фактам» рассказал когда понял, что Украина «собралась на выход» из СССР.
Чиновник рассказал, как их вместе с генерал-полковником Константином Кобцом экс-президент России Борис Ельцин отправил разведать, что происходит в Киеве. Там они встретились с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком.
«И после этой встречи я понял, что Украина уже ой, как навострила лыжи "на выход"», — подчеркнул Степашин.
Ранее он рассказал, что президент России Владимир Путин «размажет» психологически украинского лидера Владимира Зеленского в случае их встречи.