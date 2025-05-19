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02:11, 19 мая 2025Бывший СССР

Степашин вспомнил о желании Украины выйти из СССР

Степашин: в июле 1991 года возникло ощущение, что Украина хочет выйти из СССР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Степашин

Сергей Степашин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью «Аргументам и фактам» рассказал когда понял, что Украина «собралась на выход» из СССР.

Чиновник рассказал, как их вместе с генерал-полковником Константином Кобцом экс-президент России Борис Ельцин отправил разведать, что происходит в Киеве. Там они встретились с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком.

«И после этой встречи я понял, что Украина уже ой, как навострила лыжи "на выход"», — подчеркнул Степашин.

Ранее он рассказал, что президент России Владимир Путин «размажет» психологически украинского лидера Владимира Зеленского в случае их встречи.

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