Степашин вспомнил о желании Украины выйти из СССР

Степашин: в июле 1991 года возникло ощущение, что Украина хочет выйти из СССР

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью «Аргументам и фактам» рассказал когда понял, что Украина «собралась на выход» из СССР.

Чиновник рассказал, как их вместе с генерал-полковником Константином Кобцом экс-президент России Борис Ельцин отправил разведать, что происходит в Киеве. Там они встретились с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком.

«И после этой встречи я понял, что Украина уже ой, как навострила лыжи "на выход"», — подчеркнул Степашин.

Ранее он рассказал, что президент России Владимир Путин «размажет» психологически украинского лидера Владимира Зеленского в случае их встречи.