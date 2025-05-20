23-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в пиджаке на голое тело для Vogue

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенном виде для испанской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черных трусах и темно-синем пиджаке с серебристыми пуговицами испанского бренда Mango, который она надела на голое тело. Ее образ дополнили макияж в нюдовых тонах и «мокрая» прическа.

Кроме того, наследница Кроуфорд поделилась кадрами, на которых продемонстрировала фигуру в укороченном топе и красной юбке с высокими разрезами по бокам. Также во время съемки она примерила атласный бюстгальтер и джинсы с массивными стразами в виде цветов.

Ранее сообщалось, что Кайя Гербер пришла на премьеру сериала «Сверхкомпенсация», которая состоялась Лос-Анджелесе, в боди и чулках.