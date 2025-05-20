Экс-командир вагнеровцев вспомнил о штурме дома с новорожденным ребенком в Артемовске

Экс-командир вагнеровцев с позывным Цера: В Артемовске штурмовали дом с мирными

Во время боев за Артемовск (прежнее название — Бахмут) в 2023 году бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приходилось штурмовать многоэтажный дом, где находились мирные жители, среди которых был и новорожденный ребенок. Об этом заявил один из экс-командиров ЧВК с позывным Цера, его рассказ опубликовал в Telegram российский военный корреспондент Александр Сладков.

Военнослужащий вспомнил, что во время наблюдения за жилой застройкой вагнеровцы заметили, как бойцы Вооруженных сил Украины несколько дней подряд заносили в многоэтажку через пролом в стене некие ящики. Оказалось, что внутрь занесли противотанковые мины, которые украинцы заложили на первом этаже здания. Когда вагнеровцы прорвались к дому и были готовы приступить к штурму зданию, они выяснили, что в подвале дома с минами находились и мирные жители, в том числе трехдневный ребенок.

«При выполнении этой задачи приходилось думать не только о том, как выбить противника, а еще и о том, как спасти людей. (...) Пришлось эвакуировать в подвал соседнего дома гражданских, и на отходе — чуть раньше, чем противник, — мы подорвали мины», — рассказал экс-командир вагнеровцев.

В свою очередь, военкор Сладков в подписи к видео отметил, что специалистам важно «учить историю взятия городов», пока живы участники и командиры боевых операций.

Бои за Артемовск велись с августа 2022 года по 21 мая 2023 года — 224 дня. В участвовавшей в боях за город ЧВК «Вагнер» прозвали операцию «Бахмутской мясорубкой» и ввели внутреннюю медаль с этим названием. С победой в боях за город вагнеровцев поздравлял президент России Владимир Путин. Он обещал, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам. Военный эксперт Евгений Норин заявил, что взятие Артемовска имеет скорее символическое, чем стратегическое значение.