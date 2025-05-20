Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 20 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин выкрикнул лозунг «Россия будет свободной!»

Бастрыкин пошутил про миграцию, выкрикнув «Россия будет свободной!» на ПМЮФ-2025
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин пошутил на тему миграции на дискуссионной сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования». Это произошло во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025), передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По данным канала, глава СК показал на кого-то в зале, спросив у других участников, мигранты ли это. Затем он сказал: «Протестная акция! Россия будет свободной!» При этом Бастрыкин поднял в воздух кулак левой руки. Присутствующие в зале засмеялись после этих слов.

Ранее, выступая на форуме, глава СК заявил о росте террористических преступлений, совершенных мигрантами. За первый квартал 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раза больше подобных преступлений, чем за этот же отчетный период 2024 года.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российских военных напали сирийские боевики

    Кота поймали на контрабанде наркотиков в тюрьму

    В России обвинили НАТО в создании угрозы мировой безопасности

    Малайзиец преодолел сотни километров автостопом и попал на Урал

    Медведев порассуждал об основах нового мирового порядка

    В России приняли закон о новом порядке выплаты пенсий бывший силовикам и их семьям

    Определено главное предназначение дачи

    Алиев назвал своим другом одного лидера страны ЕС

    Установлена неожиданная польза популярных средств от ожирения

    Медведев заявил о максимальном приближении мира к катастрофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости