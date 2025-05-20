Четырехкратный чемпион России по боксу умер в 54 года

Четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов умер в 54 года

Четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Челябинской области.

«Шкаликов навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что причиной стала продолжительная болезнь.

Шкаликов четырежды выигрывал чемпионат России — с 1992 по 1995 год. Кроме того, спортсмен являлся финалистом Игр Доброй Воли-1994, а также участником чемпионатов мира и Европы 1994 года.

После завершения спортивной карьеры в 1996 года Шкаликов занимался тренерской и промоутерской деятельностью. Его родной брат Андрей Шкаликов — бывший боксер-профессионал. Вместе они открыли в Челябинске школу бокса.