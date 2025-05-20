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22:58, 19 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в отказе от шанса на мир

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский отверг шанс на мир и утвердил курс на войну
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявив, что Украина не будет отказываться от идеи вступления в НАТО, президент страны Владимир Зеленский вновь отверг шанс на мир, а также утвердил курс на войну и разрушение. Такое мнение высказал бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Что ж, поблагодарим дружно Владимира Александровича — он снова продлил существование проекта “Украина как анти-Россия”», — написал политик.

Дмитрук также отметил, что из-за решений украинского лидера у страны нет надежды на мир и на будущее, а курс Зеленского приведет страну в пропасть.

Ранее Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса Украины в НАТО.

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